5. Spieltag in der Europa und der Conference League: Wie steht es um die belgischen Mannschaften?

AA Gent kam bei den Shamrock Rovers in Irland nicht über ein 1:1 hinaus. Die „Buffalos“ gerieten schon nach 4 Minuten in Rückstand und mussten auf die Einwechslung von Hyun-seok Hong warten, um zumindest den Ausgleichstreffer zu erzielen, was diesem auch in der 75. Spielminute gelang.

Um weiterzukommen, muss nächste Woche unbedingt ein Sieg her. Hoffnung hat Gent übrigens nur, weil Molde FK zuhause gegen Djurgardens IF mit 2:3 verloren hat. Djugardens führt die Gruppe F mit 13 Punkten vor Molde mit 7 Zählern an. Gent ist mit 5 Punkten Dritter und die Rovers sind mit nur 2 Zählern ausgezählt. Nächste Woche empfängt Gent Molde und Djugardens die Shamrock Rovers.