Ab dem 1. November greift eine Neuregelung der Kontrolle von Oldtimern in Flandern

Seit 2018 werden hierzulande alle Oldtimer, sprich Fahrzeuge, die älter als 25 Jahre sind, einer regelmäßigen Kontrolle unterworfen. 2021 hatte Flanderns Mobilitätsministerin Lydia Peeters (Open VLD) eine Prüfung der geltenden Kontrollregeln eingeleitet, um diese eventuell anzupassen. Was fehlte, war ein deutlicher und einheitlicher Rahmen.

Dies betraf in erster Linie Fahrzeuge, die nicht wirklich im Originalzustand bleiben können, weil z.B. bestimmte Ersatz- und Bauteile nicht mehr zu bekommen sind. Die Reform sorgt jetzt dafür, dass die Zustandsberichte der Halter von Oldtimern mehr Sicherheit über mögliche Anpassungen an ihren Fahrzeugen bieten.

In den Prüfzentren für Straßenfahrzeuge werden die Umbauten, die als sicher angesehen werden, in diese Berichte eingetragen und damit ist dieser Zustandsbericht Teil der Fahrzeugzulassung. Dies betrifft in erster Linie Umbauten oder Anpassungen, die in der jüngeren Vergangenheit durchgeführt wurden.

Unterschiede bei „jung“ und „alt“

Bei jüngeren Altfahrzeugen und solchen (Fast)Oldtimern, die völlig umgebaut wurden, muss allerdings eine vollständige Dokumentation bei der jeweiligen Kontrolle vorgelegt werden.

Für Fahrzeuge mit Baujahr vor dem 15. Juni 1968, die in Belgien ein O-Kennzeichen tragen (eine Oldtimer-Kennzeichnung, die mit dem deutschen H-Kennzeichen vergleichbar ist), müssen keine Dokumente zu Umbauten und Anpassungen vorgelegt werden. Diese sind davon freigestellt.

Freigestellt von jeglicher Kontrolle sind Oldtimer, die vor dem 1. Januar 2026 gebaut worden sind. Viele dieser Fahrzeuge gehören zum Kulturerbe und sind nicht selten unter Denkmalschutz gestellt worden und befinden sich in bestem originalen Zustand. Zudem werden solche Autos nur noch sporadisch auf der Straße bewegt.