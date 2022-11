Der Krankenschein für einen Tag wird in Belgien (teilweise) abgeschafft

In einem neuen Gesetzespaket hat die Erste Kammer im belgischen Bundesparlament jetzt auch den Krankenschein für einen Tag so gut wie abgeschafft. Beschäftigte in Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern können damit dreimal pro Jahr aus Krankheitsgründen abwesend sein, ohne dafür ein ärztliches Attest vorlegen zu müssen. Damit soll hauptsächlich der Verwaltungsaufwand für die Hausärzte in Belgien verringert werden. Auch das Thema Langzeitkranke und deren Reintegration in den Arbeitszyklus wurde in einen angepassten Rahmen gefasst.