Die belgische Bahn erhöht ihre Tarife ab dem 1. Februar 2023 drastisch um fast 9 %

Kein geeigneter Zeitpunkt?

Bundesverkehrsminister Georges Gilkinet von den frankophonen Grünen Ecolo reagierte am Freitag abweisend auf die Tariferhöhung bei der Bahn: „Ein schlechtes Signal vor allem zu einer Zeit, in der unsere Landsleute mit einer nie dagewesenen Energiekrise konfrontiert werden und alles daran gesetzt wird, damit die Leute den Zug nehmen, um etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen.“

Gilkinet gab an, seit Wochen an Lösungen zu arbeiten, damit die steigenden Kosten bei der Bahn eben nicht zur Gänze an die Fahrgäste weitergegeben werden. Er schlägt z.B. vor, die Mehrwertsteuer auf Bahnfahrscheine zu streichen, was er als Maßnahme bei der Bahn und bei seinen Kollegen in der Regierung weiterhin verteidigen werde. Dies müsse Teil der Steuerreform werden, die die belgische Bundesregierung noch vor dem Jahresende vorlegen will.