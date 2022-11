Die Inflation steigt auch in Belgien weiter, während das Wirtschaftswachstum sinkt

Die Inflation ist in Belgien auch in diesem Monat weiter angestiegen und liegt derzeit bei 12,27 %. Das ist der höchste Wert seit Juni 1975. Dass die Teuerungsrate im Vergleich zum Oktober 2021 so hoch angestiegen ist, liegt, wie schon in den vergangenen Monaten auch, ab den hohen Preisen für Energieprodukte. Doch auch die Preise für Lebensmittel steigen in unseren Land weiter an. Gleichzeitig aber ist auch das Wirtschaftswachstum in Belgien leicht gesunken - zum ersten Mal seit der Coronakrise.