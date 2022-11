Klimaaktivisten aus Belgien kleben sich an einem Vermeer-Gemälde in Den Haag fest

Auf Bildern, die in den sozialen Medien kursieren, ist zu sehen, wie sich ein Mann mit seinem Kopf an dem Gemälde von Johannes Vermeer festklebt. Ein anderer klebt seine Hand auf dem Untergrund fest, auf den das Gemälde angebracht ist. Eine dritte Person kippt eine rote Flüssigkeit über einen der beiden an dem Gemälde festgeklebten Männer.

Alle drei Personen trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Just Stop Oil“, eine britische Gruppe von Klimaaktivisten. „Wie fühlt es sich an, wenn man sieht, wie etwas Schönes und wertvolles scheinbar zerstört wird?“, fragte einer der Aktivisten Besucher des Museums. „Beunruhigt? Gut so! Wo ist denn das Gefühl, wenn man sieht, wie unser Planet zerstört wird?“

Die Aktion im Mauritshaus in Den Haag fand vor Ort keinen Beifall. Ganz im Gegenteil. Auf dem Video, das in den sozialen Medien zu sehen ist, kann man hören, wie Menschen „Obszön!“ rufen oder auch „Schämt Euch! Geht da weg!“ Die Aktivisten versuchen zu kontern, dass das Gemälde nicht beschädigt wurde, weil es ja durch Glas geschützt sei.

Dies bestätigte auch die Direktion des Hauses in der niederländischen Hauptstadt Den Haag. Laut der niederländischen Polizei wurden die drei Belgier festgenommen und gegen sie wurde Anklage wegen „öffentlicher Gewaltausübung gegen Güter“ eingereicht.

Kunst angreifen: Neuer Trend bei den Klimaaktivisten

Seit einiger Zeit versuchen Klimaaktivisten Aufmerksamkeit zu erregen, in dem sie sich an weltberühmten Gemälden festkleben. Davon betroffen waren bereits Werke von Vincent Van Gogh und John Constable in London, von Claude Monet in Potsdam, von Leonardo Da Vinci in Paris und von Jan van Eyck in Brügge.

Einer der beiden Aktivisten von Den Haag hatte sich vor einiger Zeit im Groeninge-Museum in Brügge an dem Van Eyck-Werk „Madonna mit Kanonikus van der Paele“ festgeklebt. Auch dieses Gemälde ist mit Glas geschützt.