Sonic Youth-Gitarrist Lee Ranaldo stellt in Ostbelgien Zeichnungen aus 

Lee Ranaldo (1956) ist ein Allround-Künstler, der sich nur schwer auf festlegen lässt. Auch wenn er in erster Linie als Mitgründer und Gitarrist der Alternativrockband Sonic Youth bekannt ist, war er immer auch als Klang-, Performance- und bildender Künstler aktiv. Er veröffentlicht Reisebücher, Gedichte und Künstlerbücher und seine Werke wurden bereits in zahlreichen Galerien und Museen gezeigt, u.A. in der Kunsthalle Düsseldorf, dem Sydney Museum of Contemporary Art und der Hayward Gallery in London.

Ranaldo zeigt jetzt im IKOB die neuesten Werke seiner Zeichnungsserie „Lost Highways“, die auf Reisen entstehen und sowohl das Leben als vielreisender Rockmusiker und Künstler als auch die Sensibilität seines Blickes manifestieren. Es handelt sich zumeist um schnelle Skizzen, die auf dem Vordersitz seines Tourbusses auf der Fahrt durch die verschiedensten Landschaften entstehen: “Die Straße ist wie der Fluss, sie verändert sich ständig und bleibt doch immer gleich.“

Seit Ende der Nuller-Jahre wendet sich Ranaldo auch Klangkunstperformances zu, wie die Installation „Suspended Guitar“, eine von der Decke abgehängte Gitarre, die er mit einem Geigenbogen oder mit der bloßen Hand bespielt. Zur Eröffnung seiner Ausstellung im IKOB am 13. November 2022 zeigt der Künstler die Performance „Hurricane Transcriptions“, die zum ersten Mal in Europa aufgeführt wird. Am Keyboard lässt Ranaldo seine Interpretation des Orkans „Sandy“, der im Oktober 2012 die Nordostküste der USA traf und 233 Menschen das Leben kostete, erklingen.

Lee Ranaldo und der parallel ausgestellte Künstler Johan Tahon kennen und schätzen sich schon seit Langem und bekommen im IKOB zum ersten Mal die Gelegenheit, gemeinsam ihre Kunst auszustellen.

Lee Ranaldo, „Lost Higways“: 13. November 2022 bis 8. Januar 2023. IKOB - Museum für Zeitgenössische Kunst, Rotenberg 12b, B-4700 Eupen. Vernissage und Performance: 13. November 2022 ab 17 Uhr. Info: www.ikob.be