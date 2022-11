Belgische Regierung verabschiedet Gesetzentwurf gegen Femizide: Premiere in Europa

Die belgische Regierung hat am Freitag einen Entwurf für ein Rahmengesetz verabschiedet, das Belgien mit einem Katalog an Maßnahmen zur Verhütung von Frauenmorden und zur Messung dieser Verbrechen ausstatten soll. Dies gab die Staatssekretärin für die Gleichstellung der Geschlechter, Sarah Schlitz (Ecolo), am Samstag bekannt.