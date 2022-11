Ökonom Koen Schoors (UGent) erwartet Besserung: Extrem hohe Inflation wird überschätzt

Wird die Inflation in den kommenden Monaten noch weiter in diesem Tempo steigen? Wirtschaftsprofessor Koen Schoors von der Universität Gent (UGent) glaubt nicht, dass das so schnell passieren wird. "Eigentlich wird die Inflation schon jetzt etwas überschätzt", sagte er in Terzake im öffentlich-rechtlichen VRT-Fernsehen am Freitagabend.