Saal "Waffen und Rüstungen" im Armeemuseum in Brüssel strahlt in neuem Glanz

An diesem Eröffnungswochenende ist die wirklich einzigartige Sammlung des Königlichen Museums mit Waffen und Rüstungen aus dem fünften bis achtzehnten Jahrhundert wieder in ihrer ganzen Pracht zu sehen. "Der neue Saal besteht aus einem chronologischen und einem thematischen Teil", sagt Cremers. "So wurde zum Beispiel eine Vitrine über den Einsatz von Tieren im Heer eingerichtet, in der u. a. Rüstungen für Pferde und Elefanten zu sehen sind. Thematisiert wird auch die Rolle der Frauen im Krieg und die Verbindung zwischen Armee und Mode."