Schwere Behinderungen auf dem Brüsseler Ring Höhe Zaventem: beide Richtungen von Samstag auf Sonntag gesperrt

"Die Vollsperrung sowohl des inneren als auch des äußeren Rings am Knotenpunkt Zaventem-Henneaulaan wird zu schweren Verkehrsbehinderungen führen, sowohl abends, nachts als auch am Sonntagmorgen", so das Flämische Verkehrszentrum, das vor "Staus mit möglicherweise langen Wartezeiten" warnt.



Für den Verkehr auf der Umgehungsstraße werden örtliche Umleitungen eingerichtet, aber diese Straßen haben keine ausreichende Kapazität, um den erwarteten Verkehrsdruck zu bewältigen. Infolgedessen wird sich der Verkehr auf den Umleitungsstrecken ebenfalls schwierig gestalten und sich sogar auf den Brüsseler Ring selbst und die Autobahnen auswirken. "Vermeiden Sie während der Bauarbeiten dringend den Brüsseler Ring bei Zaventem", so das Verkehrszentrum.