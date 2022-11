Femizid: spanische Krankenschwester in Brüssel erstochen

Die Brüsseler Staatsanwaltschaft teilte mit, dass die 23-Jährige am 27. Oktober gegen 8.30 Uhr in einer Wohnung in der Zuidstraat in Brüssel tot aufgefunden wurde: “Nach ersten Erkenntnissen starb das Opfer durch mehrere Messerstiche. Der Tatort wurde abgesperrt und von der Spurensicherung untersucht.” Die Staatsanwaltschaft hat einen Rechtsmediziner beauftragt und einen Ermittlungsrichter wegen des Verdachts auf Totschlag gefordert. Ein 24-jähriger Verdächtiger konnte festgenommen werden und wurde seiner Freiheit beraubt.

Die Staatsanwaltschaft gibt im Interesse der Ermittlungen vorerst keinen weiteren Kommentar ab. Wie mehrere Medien berichteten, stammte das Opfer aus Valladolid, wo sie etwa ein Jahr lang in einem Blutentnahmezentrum gearbeitet hatte. Im Juni war sie angeblich nach Belgien gezogen, wo sie eine Arbeit am Institut Jules Bordet in Brüssel gefunden hatte. Ihr Ex-Partner, ein Angehöriger der Guardia Civil, soll ihr nachgereist sein, um sie zur Rückkehr zu überreden. Als sie sich weigerte, soll der junge Mann auf sie eingestochen haben. Er soll dann versucht haben, sich das Leben zu nehmen, indem er aus dem Fenster sprang.