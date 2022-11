Temperaturen am 29. Oktober auf 25,5 Grad gestiegen: offiziell ein Sommertag

Am Freitag wurden in der Wetterstation des Königlich Meteorologischen Instituts (KMI) von Belgien in Ukkel (Region Brüssel) 22,4 Grad gemessen. Der bisherige Rekord vom 28. Oktober (20,2 Grad) stammte aus dem Jahr 1913.

An diesem Samstag sind die Temperaturen sogar auf 25,5 Grad gestiegen. Ein Sommertag, so der Meteorologe Frank Deboosere. Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1892 wurden die allerletzten Sommertage des Jahres bislang am 16. Oktober 2017 und am 16. Oktober 2018 verzeichnet.

"Besonders auffällig ist, dass 40 Prozent der Ein-Tages-Rekorde aus dem 21. Jahrhundert stammen, obwohl dieses Jahrhundert erst seit 22 Jahre hat", bemerkt Frank Deboosere (unten). "Im Gegensatz dazu stammen die Rekorde für die niedrigsten Temperaturen aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Das ist kein Zufall. Das ist die globale Erwärmung.”