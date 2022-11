VRT-Dokuserie “Metissen van België” gewinnt prestigeträchtigen Prix Europa

Der Dokumentarfilm erzählt die erschütternde Geschichte der Kinder von belgischen Kolonialherren und afrikanischen Frauen, die Ende der 1950er Jahre in Belgien bei Pflegefamilien untergebracht wurden. Die Serie verfolgt insbesondere die Lebensgeschichte von drei von ihnen: Jaak, Paul und Jacqueline. Als uneheliche Kinder eines weißen Vaters und einer schwarzen Mutter wurden sie ihrer Mutter von den belgischen Behörden weggenommen und in einem Internat in Ruanda untergebracht.