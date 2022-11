VRT setzt MNM-Moderator Synnave vor die Tür, nach Berichten über Übergriffigkeit

"Der VRT hat beschlossen, die Zusammenarbeit mit Wanne Synnave nach Beschwerden über grenzüberschreitendes Verhalten zu beenden", heißt es in einer Mitteilung der VRT. Synnave hat angeblich unangemessene Fotos und Nachrichten an Jugendliche gesendet: "Die VRT nimmt solche Meldungen und die Betroffenen sehr ernst und ist deshalb in ein Gespräch mit Wanne getreten. Er spielt eine wichtige Rolle beim Jugendsender MNM und hat eine Vorbildfunktion. Mit derartigen Berichten kann er nicht länger ein Aushängeschild von MNM sein."

Wanne Synnave arbeitete als Selbständiger für die VRT, wo er in der Woche nachmittags eine Sendung bei MNM moderierte. In der Vergangenheit war er eine Zeit lang der Sidekick von Peter Van de Veire.