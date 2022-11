500.000 FKK-Anhänger in Flandern, aber Nacktheit bleibt oft ein Tabu

Obwohl es in Flandern schätzungsweise 500.000 Anhänger der Freikörperkultur gibt, wird Nacktheit immer noch oft mit Scham assoziiert. Das sagt Liesa Schoukens, die ihre Diplomarbeit als Masterstudentin in den Sozialwissenschaften zu diesem Thema geschrieben hat. "In Belgien gibt es nur wenige Orte, an denen man nackt sein darf, selbst im Garten muss man aufpassen", sagte Schoukens in De ochtend auf Radio 1.