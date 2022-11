Flämische Umweltministerin Demir nach Reaktionen auf ihren Entwurf für neuen Gülleplan: organisierter Angriff

Christophe Vermeulen, Geschäftsführer des Verbandes der Kartoffelhändler und -verarbeiter Belgapom, schließt sich dieser Kritik an, wie er in der Sendung De zevende dag erklärte: "Dieser Plan wird 80 Prozent des Kartoffelanbaus in Flandern zerstören. Das bedeutet, dass wir einer sehr erfolgreichen Industrie den Todesstoß versetzen, einschließlich der Pommes-frites-Tradition in Belgien.”

"Ich bin ein großer Fan von mutiger Politik. Ich verstehe, was sie vorhat, und verstehe, dass sie sich für eine bessere Wasserqualität einsetzen will. Aber es gibt einen Unterschied zwischen mutig und rücksichtslos.” Vermeulen nannte die Tatsache, dass der Text ohne Rücksprache an die Öffentlichkeit gelangt ist, “einen unglaublichen Mangel an Respekt.”