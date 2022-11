"Iedereen Klassiek" in Brügge: mehr Menschen für klassische Musik begeistern

Über 10.000 Besucherinnen und Besucher hatten sich am Samstag zu Iedereen Klassiek in den Straßen von Brügge eingefunden. Mit der Initiative will Klara, der Klassik-Kanal der öffentlich-rechtlichen VRT, das Interesse für klassische Musik wecken. Auf dem Marktplatz wurde zu Musik von Vivaldi getanzt und in der Einkaufsstraße fand eine alternative Modenschau mitten in der Menschenmenge statt. Alle Indoor-Veranstaltungen waren seit langem ausverkauft.