Mission eines Teils des belgischen Militärs in Rumänien wird voraussichtlich verlängert

Die Regierung hatte Anfang Juli ihre Zustimmung zur Entsendung eines Pionierkommandos nach Cincu (Zentralrumänien) gegeben. Die Mission, an der etwa 60 Personen beteiligt sind, hatte am 8. Juli begonnen und sollte bis Ende Oktober dauern.

Frankreich, das die multinationale "Vorauspräsenzkampfgruppe" der NATO in Rumänien leitet, hat allerdings die Fortsetzung der Mission, zumindest für einen Teil des Detachements, angefragt. Daher sollen etwa 40 Soldaten ihre Präsenz in Rumänien bis Ende November verlängern, nachdem der Ministerrat am Freitag grünes Licht gegeben hat. 21 weitere sollten Anfang November nach Belgien zurückkehren, so die gleichen Quellen.

Die Cincu-Kaserne, die auf dem Gelände des größten Trainingslagers der rumänischen Armee eingerichtet wird, soll bis zu 1.500 NATO-Soldaten und ihre Ausrüstung beherbergen können.