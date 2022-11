Niederländische Polizei nimmt zwei Verdächtige nach Explosion in Wilrijk fest

Die Anwohner der Pieter Van Passenstraat in Wilrijk bei Antwerpen wurden gegen 6 Uhr am Samstagmorgen durch eine laute Explosion aufgeschreckt. Dabei wurde u. a. das Haus einer 90-jährigen Frau schwer beschädigt. Es gab keine Verletzten. Alles deutet auf einen schweren Sprengsatz oder eine Brandbombe hin.

Im Laufe des Tages wurden zwei Verdächtige in den Niederlanden festgenommen. Zunächst wurde ein europäischer Haftbefehl gegen die beiden Verdächtigen erlassen. Anschließend forderte der Ermittlungsrichter die Übergabe der Verdächtigen an die Niederlande. Die Klage bezieht sich auf "Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Verstöße gegen das Waffengesetz und Zerstörung durch Sprengung, wobei die Anwesenheit von Menschen in Kauf genommen wird.”

Erst letzte Woche wurden Molotowcocktails auf ein Imbissrestaurant in Wilrijk geworfen. Bei diesem Vorfall ermittelte die Polizei hauptsächlich wegen Verbindungen zum Drogenmilieu.