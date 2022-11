Aus Angst vor dem Scheintod ließ ein Mann aus Gent Grabmal mit Öffnungen und Sarg mit Fenster bauen

"Der Mann hatte testamentarisch festgelegt, dass die Tür zu seiner Grabkammer für immer offen bleiben sollte, damit er sich selber befreien konnte, falls er aufwachen sollte”, so Depreitere. Auch im Sarg, der in die Gruft gestellt wurde, war eine Aussparung vorgesehen. "In der Höhe des Kopfes befand sich ein kleines Fenster aus Glas. Auf diese Weise konnte man sehen, ob Martens-Sotteau die Augen geöffnet hatte."