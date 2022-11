Lebensmittelbanken in Not in Antwerpen: 20 Prozent mehr Zulauf im laufenden Jahr

In diesem Jahr haben stets mehr Menschen die Hilfe von Lebensmittelbanken in Anspruch genommen, um über die Runden zu kommen, so auch in Antwerpen. "Der Anstieg wird auf bis zu 20 Prozent geschätzt", sagt der für Armutsbekämpfung zuständige Stadtrat Tom Meeus (flämische Sozialdemokraten, Vooruit): "Außerdem laufen wir Gefahr, dass uns die Freiwilligen ausgehen.”