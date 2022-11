Nach Sommerwetter beim Start in die Herbstferien: Diese Woche jeden Tag ein paar Grad weniger

Der Beginn der Herbstferien war sommerlich warm. Am Samstag sind die Temperaturen in der Wetterstation in Ukkel (Region Brüssel) auf 25,5 Grad gestiegen und erklärten den 29. Oktober 2022 offiziell zum Sommertag. Noch nie war es zu diesem späten Zeitpunkt im Jahr so warm. Am Sonntag waren es immerhin noch 20,1 Grad.

In den nächsten Tagen verabschieden wir uns allmählich von den spätsommerlichen Temperaturen. Heute ist es zunächst wechselnd bis stark bewölkt mit der Möglichkeit lokaler Schauer im Landesinnern. Am Nachmittag wird es überall trocken und die Sonne bricht hervor. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 Grad im Hohen Venn und 19 oder örtlich 20 Grad in Flandern.

Am Dienstag ist es zunächst noch stark bewölkt und es kommt zu vereinzelten Schauern. In der Mitte und im Südosten wird es im Laufe des Vormittags trocken und sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 11 und 14 Grad südlich von Sambre und Maas und zwischen 15 und 17 Grad im übrigen Land.

Am Mittwoch ist es meist trocken mit abwechselnden Aufklarungen und Wolken. Die Höchstwerte werden zwischen 10 Grad in den Ardennen und 14 oder 15 Grad in Niederbelgien liegen.