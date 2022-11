Zu wenig Studentenzimmer in Gent und zu teuer: Studentenrat will 80 % Basiszimmer

Ein weiterer Vorschlag des Studentenrats richtet sich an die Städte und Dörfer rund um Gent. "Auch hier sollte der Bau größerer Studentendörfer in Betracht gezogen werden, in denen viele Studenten in Wohnheimen leben können. Dies könnte eine dauerhafte Lösung sein, vor allem, wenn es gute Verbindungen zwischen dem Campus in Gent und anderen gibt", erklärt Nele Vanhoyweghen.



Der Gemeinderat prüft die weitläufige Peripherie von Gent, um den Druck auf das Stadtzentrum und den regulären Wohnungsmarkt zu verringern.