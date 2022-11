Haftbefehl gegen zwei Männer, die Migranten von De Panne nach Großritannien schmuggeln wollten

Die beiden Männer, die am Sonntagmorgen in De Panne (Westflandern) unter dem Verdacht des Menschenhandels festgenommen wurden, sind am Montag vor dem Haftrichter in Brügge erschienen. Dieser erließ Haftbefehl, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Die beiden Verdächtigen wollten mit einem motorisierten Schlauchboot zwölf Migranten von Belgien nach Großbritannien einschleusen.