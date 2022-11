Junger Mann ertrinkt, nachdem er in Anderlecht in den Kanal gefallen ist

Augenzeugen hatten um 08.40 Uhr am Dienstagmorgen die Feuerwehr gerufen, nachdem ein junger Mann in der Nähe der Metrostation Delacroix in Anderlecht in den Kanal gefallen war.

Zeugen waren an Ort und Stelle geblieben und zeigten der Feuerwehr die Stelle, an der der Mann untergegangen war. Ein erster Versuch mit Tauchern, den Ertrinkenden aus dem Wasser zu ziehen, blieb leider erfolglos.