Staat zahlt den Haushalten ab November rund 400 Euro für Strom und Gas

Ab November kommen viele Haushalte in Belgien in den Genuss des Basisenergiepakets der belgischen Regierung und dürfen infolgedessen auf Rabatte auf ihrer Energierechnung zählen. Damit will die Regierung die hohen Kosten lindern, die zurzeit für Gas und Strom berechnet werden. Der Energierabatt soll sofort auf der Vorschussrechnung des Energieversorgers verrechnet werden.