Verdächtiges Fahrzeug mit Sprengstoff in Deurne gestellt: zwei Insassen verhaftet

Die Polizei hat die Umgebung eine Zeit lang abgesperrt und den Entminungsdienst DOVO zu Hilfe gerufen. Die beiden Insassen wurden verhaftet. Die Ermittlungen laufen.

Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Zerstörung eines Gebäudes durch Sprengstoff, wobei die Anwesenheit von Menschen in Kauf genommen wird, wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen der Bildung einer kriminellen Vereinigung eingeleitet. Die Ermittlungen werden auch im Zusammenhang mit dem Drogenmhandel geführt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizei Sprengstoff in Autos in und um Antwerpen gefunden hat. Diese sind in der Regel mit Gewalt unter Drogenkriminellen verbunden. In den letzten Wochen wurden in Antwerpen auch mehrere Niederländer wegen mutmaßlicher Beteiligung an Anschlägen im Drogenmilieu verhaftet.