Warum man bei einer Einäscherung auch einen Sarg braucht

In Belgien ist auch ein Leichentuch erlaubt. Der Verstorbene wird in ein Tuch gewickelt und auf ein Holzbrett gelegt. "Aber auch das Leichentuch muss die gleichen Sicherheits- und Hygienestandards erfüllen, was bedeutet, dass es nicht billiger ist. Nicht jede Form von Textilien ist für eine Einäscherung geeignet.”