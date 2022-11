Berliner Union-Fans sind beim Spiel gegen Union Saint-Gilloise nicht willkommen

Über Kontakte zwischen Löwen, Union Saint-Gilloise und der Berliner Polizei wurde bekannt, dass einige deutsche Fans via via doch an Karten für das Spiel gekommen sind. Die Beschlusse gelten 24 Stunden lang und zwar von Donnerstag, 10 Uhr am Morgen bis Freitag, 10 Uhr am Morgen. An den Eingängen zum Den Dreef-Stadion in Löwen werden Identitätskontrollen durchgeführt.

Der Vorstand von Union Berlin nannte die Vorgehensweise der belgischen bzw. der Löwener Behörden eine „unverständliche kollektive Strafe“, doch nach den UEFA-Sanktionen nach den Krawallen von Union-Fans im schwedischen Malmö gibt es keine andere Möglichkeit. Union Saint-Gilloise muss seine europäischen Spiele im OHL-Stadion in Löwen absolvieren, da das eigene Stadion in Brüssel nicht UEFA-tauglich ist. Und im Stadion eines anderen Brüsseler Vereins will die hiesige Union nicht spielen…