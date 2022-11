Brüssel greift gegen Mieträder und Mietroller ein, die in der Hauptstadt "rumstehen" oder "rumliegen"

Steps und Fahrräder, die in Brüssel elektronisch gemietet und genutzt werden können, bleiben oft dort stehen oder liegen, wo sie ihre Nutzer nach Gebrauch zurücklassen. Das sorgt in der belgischen Hauptstadt nicht selten für unschöne Bilder und für Probleme für andere Verkehrsteilnehmer, vor allem für Fußgänger und Radfahrer.

Jetzt will Mobilitätsministerin Van den Brandt dagegen vorgehen. Die niederländischsprachige Brüsseler Grüne nimmt dazu die Unternehmen, die solche Mieträder oder -roller betreiben. Diese sollen sich an bestimmte Vorschriften halten. Dies beinhaltet z.B. dass die Zahl der zu vermietenden „free float“-Mietfahrzeuge eingeschränkt werden soll.

Tausende Räder und Roller

Aktuell sind alleine in der Brüsseler Hauptstadt-Region 23.500 Mietsteps gemeldet, mit denen bis zu 60.000 Fahren täglich absolviert werden. Doch dort, wo sie abgestellt werden, sind sie nicht selten ein Ärgernis. Insgesamt 8 Unternehmen sind hier aktiv. Sie betreiben auch 3.600 Mieträder und 170 elektrisch betriebene Motorroller, die ebenfalls vermietet werden.

Eingeschränktes Angebot?

Jetzt soll die Zahl dieser Mietfahrzeuge bei den jeweiligen Unternehmen eingeschränkt werden. Den beiden am besten am Markt platzierten Unternehmen sollen jeweils 5.000 Steps oder Räder zugestanden werden und den darauf folgenden beiden Firmen jeweils 1.500 Fahrzeuge. Die anderen Firmen sollen dann nur noch einige Hundert Roller oder Räder in Brüssel vermieten dürfen.

Hinzu kommt noch, dass alle zugelassenen Mieträder und -steps elektronisch erfassbar werden müssen. Alle ihre Daten sollen an das regionale Brüsseler „Mobility as a Service“-Projekt weitergeleitet werden. Die Pläne der Ministerin müssen noch der Regionalregierung vorgelegt werden und brauchen deren Zustimmung.