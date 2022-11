Gescheiterte Entführung von Justizminister Van Quickenborne: Niederlande liefern Verdächtige an Belgien aus

Bereits in der Nacht zuvor waren in Den Haag und in Leidschensam in den Niederlanden drei Verdächtige festgenommen und nur ein Tag später wurde eine vierte Person in diesem Zusammenhang verhaftet.

Belgien stellte unmittelbar danach einen Auslieferungsantrag an die niederländische Justiz und diesem wurde nach juristischem Widerstand der Anwälte von drei der vier Verdächtigen am 26. Oktober auch stattgegeben.

Am Dienstag wurde der erste Verdächtige der belgischen Justiz bzw. der Staatsanwaltschaft von Kortrijk in Westflandern, wo die Ermittlungen zusammenlaufen, überstellt. Am Donnerstag dann wurden die drei anderen Personen ausgeliefert. In Kortrijk wird ein Haftrichter entscheiden, ob gegen die vier Verdächtigen Untersuchungshaft angeordnet werden muss.