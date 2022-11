Hohe Energiepreise: Die Belgier verbrauchen deutlich weniger Gas

Der Gasverbrauch bei den belgischen Familien und Kleinverbrauchern liegt in den vergangenen Wochen deutlich unter dem der vergangenen Jahre zu diesem Zeitpunkt. Dies ist aus Zahlen des europäischen Netzwerk der Gasnetzbetreiber, ENTSOG, ersichtlich.

Der Gasverbrauch blieb im gesamtem Monat Oktober deutlich unter dem, was eigentlich normal und zu erwarten wäre. In der dritten und vierten Oktoberwoche lag der Gasverbrauch in Belgien sogar rund 40 % unter dem der letzten Jahre, so ENTSOG.

Eigentlich sinkt der Gasverbrauch in Belgien mehr oder weniger permanent seit Mitte September. Vergleicht man den Verbrauch von Erdgas im Heizbereich in den Monaten September und Oktober mit dem aus den letzten Jahren, dann liegt der Verbrauch hierzulande im Durchschnitt um 28 % darunter.

Schaut man lediglich auf den Monat Oktober, wenn normalerweise die Heizperiode beginnt, dann liegt der Verbrauch um ein Viertel niedriger, als erwartet und im Vergleich zu den Vorjahren, meldet De Tijd auf Basis der Statistiken von ENTSOG.