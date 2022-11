Testlauf: Intelligente Kameras sollen bald Autofahrer aufspüren, die ihr Mobiltelefon am Steuer nutzen

Die belgische Polizei soll nächstes Jahr ein neues Überwachungssystem mit sogenannten intelligenten Kameras testen, das Autofahrer beim Gebrauch von Mobiltelefonen am Steuer während der Fahrt erkennen kann. Mehrere flämische Tageszeitungen melden am Mittwoch, dass dieses System in fünf Gemeinden über ganz Belgien verteilt getestet werden soll.