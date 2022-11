Überkonsum? Einige Ladenketten in Belgien machen nicht mehr beim "Black Friday" mit

Respektlose Dumpingpreise?

Beim belgischen Modeunternehmen Xandres denkt man ähnlich und wird seine Filialen am „Black Friday“ ebenfalls nicht öffnen. Hier bleibt sogar der Webshop am 25. November dicht, wie Nachhaltigkeitsmanagerin Jasmien Wynants dazu gegenüber VRT NWS sagte: „Wir sollten und nicht als heiliger als der Papst aufführen, denn wir wollen auch verkaufen, doch das Tempo und die Menge, in der wir als Modeindustrie gelandet sind, müssen wir nicht OK finden. ‚Black Friday‘ ist eine Art 'Hochamt des Überkonsums', bei der wir uns massiv von Schnäppchen locken lassen. Wir kaufen Sachen, die wir nicht brauchen und die wir nur kurz tragen und dann wieder wegwerfen. So sind wir in der Wegwerfkultur gelandet. Besonders was Kleidung betrifft, begreifen wir nicht wirklich, wieviel Zeit und Rohstoffe damit verbunden sind und damit verlieren wir den Respekt davor, in dem wir darauf Dumpingpreise kleben…“