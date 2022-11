Unentschieden gegen Leverkusen: Kein Gruppensieg für Club Brügge

Club Brügge hat zweifellos eine tolle Gruppenphase in der Champions League hingelegt, doch die Krönung wäre der Gruppensieg gewesen, was auch vermeintlich leichtere Gegner im Achtelfinale gebracht hätte. Eigentlich hätte das 0:0 in Leverkusen auch gereicht, doch da Porto gegen Atletico gewinnen konnte, ziehen die Portugiesen mit 12 Punkten in der Gruppe B an Brügge mit 11 Zählern vorbei…

In der ersten Halbzeit zwischen Leverkusen und Brügge gab es nicht viel zu erleben, doch nach der Pause kamen die Gäste aus Flandern deutlich aggressiver auf das Spielfeld zurück und zeigten, was sie im ersten Durchgang vermissen ließen. Aber, nur eine effektive Torchance durch Buchanan nach Vorgabe von Sobol reichen eben nicht.

Aber auch die Gastgeber in Leverkusen zeigten sich nicht gerade besonders stark. Brügges Keeper Mignolet war nur einmal wirklich gefordert, als er einen gefährlichen Kopfball von Schick parierte. Damit hat Simon Mignolet in 6 Gruppenspielen gleich 5 sogenannte „clean sheets“ geliefert…

Porto und Brügge ziehen ins Achtelfinale der Champions League ein und Leverkusen zieht in die Europa League um. Atletico Madrid ist ausgeschieden. Und doch ist Brügge zufrieden. Club-Trainer Carl Hoefkens sagte nach der Partie: „Wer das vorausgesagt hätte, denn hätten wir ins Irrenhaus gesperrt!“

Fünf potentielle Gegner für Club Brügge im Achtelfinale stehen bereits fest: Bayern München, FC Chelsea, Manchester City, Napoli und die Tottenham Hotspurs. Hinzu kommen noch die Gewinner der Partien zwischen Paris Saint-Germain und Benfica Lissabon sowie zwischen Real Madrid und RB Leipzig, die am Mittwochabend ausgetragen werden.