Wieder protestieren die Bauern in Flandern gegen den neuen Gülleplan

An diesem Mittwoch (2. November) protestieren flämische Landwirte in Brügge, in Herentals und in Hasselt gegen den neuen Gülleplan der Landesregierung. Diese will die Nutzung von CO2-schädlichen Stoffen in der Landwirtschaft weitere einschränken, um das Grundwasser zu schützen und um den Schadstoffgehalt in den Wasserläufen weiter zurückzudrängen.