Belgien ist für Deutschland der wichtigste Gas-Exporteur

In den ersten 9 Monaten des Jahres 2022 führten die EU und Großbritannien gemeinsam 316 Milliarden Kubikmeter Gas ein. Doch im gleichen Zeitraum kamen 57 Milliarden Kubikmeter Gas weniger aus Russland nach Europa, schreibt Knack dazu in seiner aktuellen Ausgabe. Doch dieser Rückgang wurde durch Einfuhr von Gas über Pipelines aus Norwegen und durch per Schiff aus dem Mittleren Osten - vornehmlich aus Katar und Oman - geliefertem LNG kompensiert.

Durch die Anschlüsse an die Pipelines aus Norwegen und Großbritannien und durch die LNG-Terminals von Fluxys ist der Hafen von Zeebrügge zu einer der wichtigsten Drehscheiben für Gas in Nord-West-Europa geworden. Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Zwischen Januar und September diesen Jahres wurden 85,7 Terrawattstunden Gas über das Netz von Fluxys geliefert - mehr als das Doppelte von dem in der gleichen Periode 2021.