Der Reisesektor kann kaum klagen: Die Belgier fahren wieder gerne in Urlaub

Zwar haben die Inflation und die steigenden Energiepreise dafür gesorgt, dass Reisen teurer wird, doch offenbar ist die Kundschaft bereit dazu, mehr für einen Urlaub zu investieren. Allerdings gehen die Reiseveranstalter auch davon aus, dass die Belgier bei anhaltend hoher Inflation und weiter steigenden Preisen für ihre Reise nach günstigeren Angeboten schauen werden.

Inzwischen kostet ein Skiurlaub, der für den kommenden Winter gebucht werden kann, rund 10 % mehr als in einem „normalen“ Winter vor der Coronakrise. Im Allgemeinen, so heißt es bei TUI Belgien, seien Reisen um durchschnittlich 13 % teurer geworden.

Beliebte Ziele der belgischen Urlauber sind Thailand und Südafrika bei Fernreisen und Ziele in Spanien und in Italien bei Citytrips. Im eigenen Land bleiben die Center Parcs populär. In den laufenden Herbstferien sind diese zu 95 % ausgebucht. Hier sind die Preise (noch) nicht gestiegen, trotz eines hohen Energieaufwandes.