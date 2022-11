Der Stromverbrauch lag in Belgien im Oktober 10 % unter dem eigentlichen Normalverbrauch

Mehr Solarstrom, mehr Export

Aus den ersten Zahlen für Oktober bei Elia ist ersichtlich, dass mehr Solarstrom erzeugt wurde. Letztes Jahr verzeichnete Elia einen Anstieg des Anteils an Sonnenenergie um 3,9 % und dieses Jahr liegt dieser Anstieg bei 6,6 %.

Allerdings gilt es hierbei zu bemerken, dass jedes Jahr neue (auch private) Solaranlagen in unserem Land hinzukommen und dass der Oktober besonders sonnig und mild war.

Inzwischen haben die nachhaltigen Energiequellen Sonne und Wind (an Land und auf hoher See) einen Anteil von 23 % an der Stromproduktion in Belgien. Kernkraftwerke produzieren rund die Hälfte unserer Elektrizität und der Rest entfällt auf Gaskraftwerke.

Einen Teil der Stromproduktion führt Belgien aus. Hinlänglich bekannt ist, dass aktuell ein nicht unerheblicher Anteil des belgischen Atomstroms nach Frankreich exportiert wird. Die Franzosen haben gerade große Probleme mit ihren Kernkraftwerken, die, wie auch in Belgien, teilweise marode und veraltet sind. Einige davon sind die gleichen Konstruktionen, wie die in Belgien…