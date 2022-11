Die Preise für Diesel und Heizöl gehen in Belgien deutlich nach unten

Der Höchstpreis für einen Liter Diesel (B7) an der Zapfsäule sinkt ab Freitag um 17,4 Eurocent und kostet dann 2,020 € pro Liter.

Der maximale Preis für Heizöl (50S) sinkt um 12,71 Eurocent pro Liter bei Bestellungen ab 2.000 Liter. Dann beläuft sich der Höchstpreis pro Liter auf 1,2642 € pro Liter.

Die Preise für Diesel und Heizöl waren an den internationalen Märkten bereits am 1. November gesunken, doch aufgrund des langen Wochenendes zu Allerheiligen wird dies erst jetzt an die Kunden weitergegeben.

Die Preise sind aufgrund einer befürchteten Rezession und einer sinkenden Nachfrage in Folge dessen nach unten gegangen, hieß es dazu beim Dachverband der belgischen Brennstoffhändler.

Inzwischen aber steigen die Preise an den internationalen Märkten wieder. Gerade dieser spezifische Markt ist inzwischen so volatil geworden, dass langfristige Preisanstiege oder -rückgänge nicht vorhersehbar seien, so der Verband.