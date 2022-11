Nationaler Streiktag der Gewerkschaften am 9. November: Auch der Brussels Airport wird betroffen sein

Aktionstag der Gewerkschaften: Warum?

Die großen Gewerkschaften in Belgien rufen am 9. November zum Streik in ganz Belgien auf. Sie fordern von der belgischen Bundesregierung mehr Maßnahmen für eine bessere Kaufkraft, gerade auch in diesen Krisenzeiten mit hoher Inflation und hohen Energierechnungen.

Anhebung des Streikgeldes

Die Mitglieder von Gewerkschaften erhalten im Streikfall in Zukunft ein höheres Streikgeld zur Kompensierung des Verdienstausfalls. Die Gewerkschaften heben zum 9. November dieses Streikgeld von derzeit noch 30 € auf ab dann 40 € an. Grund dafür sind die steigenden Lebenshaltungskosten. Eigentlich sollte das Streikgeld in Belgien erst in neuem Jahr angehoben werden, doch symbolisch wurde dies auf den Aktionstag am 9. November vorgezogen.