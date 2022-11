Probleme bei Tupperware in Aalst: Ist die Party gelaufen?

Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Unternehmen Tupperware ein sehr schlechtes Jahr 2022 erlebt. Anhaltende Corona-Lockdowns in China machen die berühmten und lukrativen Verkaufspartys dort unmöglich und in Europa sinken die Absätze aufgrund der steigenden Inflation.

Bei den Banken und an der Börse geht man davon aus, dass sich Tupperware am Rande der Pleite befindet, schreibt das flämische Wirtschaftsblatt De Tijd dazu und am Mittwoch verlor das Unternehmen an der Wall Street rund 40 %. Die Zahlen sind knallhart: Zwischen Januar und September lag der Umsatz mit 991 Mio. Dollar 18 % unter dem Ergebnis im gleichen Vorjahreszeitraum und der Unternehmensgewinn sank von 206 Mio. auf 58 Mio. Dollar.