"The Art of the Brick" oder wie man Kunst mit Legosteinen machen kann

Am Großen Markt in Brüssel ist derzeit eine ganz besondere Ausstellung zu sehen: „The Art of the Brick“. Für diese Ausstellung wurden mit rund einer Million Legosteinen bzw. -blöcken Kunstwerke nachgebaut.

Das Ganze ist bunt und begeistert Jung und Alt. Zum Beispiel ist der berühmte „Schrei“ von Edvard Munch hier in 3D nachgebaut worden und auch die „Mona Lisa“ lächelt in Lego.

Richtig bunt wird es bei einem Lego-Kunstwerk, dass ein Gemälde von Gustav Klimt darstellt. Geschaffen hat all diese „Kunstwerke“ der Amerikaner Nathan Sawaya, eigentlich ein Anwalt. Doch dieser fühlte sich in Kunst und Kultur wohler.

Als er damit begann, weltberühmte Kunstwerke mit Lego nachzustellen, dauerte es nicht lange bis zum internationalen Durchbruch. Sawaya ist offenbar der erste Künstler weltweit, der Lego in diesem Maße mit Kunst verbindet.

Info: https://theartofthebrickexpo.com/brussels/