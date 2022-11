Wieder eine Explosion in Wilrijk: Verdächtige in den Niederlanden festgenommen

Im Antwerpener Ortsteil Wilrijk ist es in der Nacht zum Donnerstag erneut zu einer Explosion vor einem Haus gekommen. Der Vorfall ereigneten sich in der Pieter Van Passenstraat, in der ähnliches bereits letzte Woche vorgekommen war. Über Bilder einer mobilen Überwachungskamera, die die Polizei dort installiert hatte, konnte ein verdächtiges Fahrzeug in den Niederlanden aufgespürt werden. Dabei wurden zwei Personen festgenommen.