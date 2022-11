Arne Quinze baute eine gigantische Lichtskulptur in der Wüste Saudi-Arabiens

„Das ist wie eine Blume, die aus der Wüste wächst. Was war das für ein herausforderndes Abenteuer? Wir können nicht stolzer sein“, sagte Arne Quinze zur Einweihung des monumentalen Kunstwerks.

Die Installation ist 16 Meter hoch und 32 Meter lang. Sie besteht aus Stahl und Aluminium und bei Anbruch der Dunkelheit schalten sich die LED-Lichter an und verwandeln die Skulptur in eine magische Lichtanlage.

„Oasis“ entstand in Belgien und wurde in ihre Einzelteile zerlegt nach Saudi-Arabien verschifft, wo sie wieder aufgebaut wurde. Dies dauerte knapp einen Monat lang bei brütender Hitze in der Wüste (Video unten).

Das „Noor Riyadh-Festival“ dauert noch bis zum 19. November.