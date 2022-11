Der flämische Christdemokrat Leo Delcroix ist gestorben - Er schaffte die Wehrpflicht in Belgien ab

Der frühere langjährige Minister der flämischen Christdemokraten, Leo Delcroix, ist gestorben. Delcroix starb in seiner Heimatstadt Genk in der flämischen Provinz Limburg im Alter von 72 Jahren. Delcroix schaffte in den 1990er Jahren als Verteidigungsminister die Wehrpflicht in Belgien ab. Doch er bleibt auch als Politiker in Erinnerung, der über gleich mehrere Skandale stolperte.