Der Webshop Amazon eröffnete ein Vertriebszentrum in Antwerpen

MP Jambon erhofft sich von diesem Amazon-Standort in Antwerpen eine weitere Stimulierung des Internets und des Internethandels im belgischen Bundesland Flandern. In einer ersten Phase werden im Zentrum selbst rund 50 Personen arbeiten und 200 externe Fahrer werden die Sendungen zumeist mit elektrischen Fahrzeugen zustellen.

Amazon ist umstritten und gilt als Arbeitgeber, der seinem Personal kaum gute Gehälter und soziale Bedingungen bietet, doch Eva Faict von Amazon beschwichtigte: „Wir haben wettbewerbsfähige Löhne, die wir auch unseren Auslieferern bieten. Und weiter sorgen wir dafür, dass unter unseren Subunternehmern keine weiteren Unternehmen tätig werden können. Für uns ist dies die Grenze.“

Gewerkschaften seien bei Amazon in Belgien willkommen, so Faict weiter: „Absolut. Wir gehen mit den Gewerkschaften so um, wie das von uns erwartet wird.“ Bei den Gewerkschaften selbst stellt man sich allerdings trotzdem Fragen zu den Lohn- und Arbeitsbedingungen. Nicht zuletzt durch die Sozialkonflikte bei Amazon in Deutschland ist man hier in Belgien zurückhaltend.

Bei ähnlichen Unternehmen hat die hiesige Justiz bereits Untersuchungen angestellt, nach dem dort Missstände bekannt wurden. Tom Peeters von der sozialistischen Gewerkschaft ABVV sagte dazu gegenüber VRT NWS: „Wir werden genau hinschauen müssen, wie die Kette der Subunternehmer hier organisiert ist. Wir hoffen, da eine Sicht drauf zu bekommen. Wenn man vor den Toren solcher Unternehmen auftaucht, stößt man nur auf Scheinselbständige. Also werden wir genau hinschauen, dass das hier nicht der Fall ist.“