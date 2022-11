Nach sinkendem Preis in dieser Woche wird Diesel am Samstag in Belgien wieder teurer

Dieselkraftstoff wird am Samstag (5. November) in Belgien wieder teurer. Nach dem für heute (4. November) eine Preissenkung angekündigt wurde, die es an den Zapfsäulen auch gibt, steigt der Preis morgen wieder. Auch dieses Mal führt das belgische Wirtschaftsministerium diese Entwicklung auf die sich rasch verändernden Preise an den internationalen Märkten zurück.