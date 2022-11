Wieder ein Anschlag in Antwerpen: Bereits mehrmals anvisiertes Haus in Berchem erneut betroffen

Bei der neuerlichen Explosion wurde lediglich die Eingangstüre des betroffenen Hauses beschädigt. Das Gebäude ist seit Monaten wiederholt Ziel solcher Anschläge und in diesem Zusammenhang hat die Antwerpener Polizei auch bereits mehrere Verdächtige festnehmen können - auch in der direkten Umgebung des Tatorts.

Auch jetzt wieder wurde eine Person verhaftet. Dabei handelt es sich um einen 42 Jahre alten Mann. Ob er allerdings tatsächlich etwas mit dem Fall zu tun hat, ist unklar.

In der Nacht zuvor explodierte ein Sprengsatz vor einem Gebäude in Wilrijk bei Antwerpen. Hier konnten die Bilder einer mobilen Überwachungskamera der Polizei zur Verhaftung von Verdächtigen in den Niederlanden führen.

Stets liegen Verbindungen zur Drogenszene im Antwerpener Raum vor, wo seit geraumer Zeit ein Krieg zwischen verschiedenen Banden wütet.